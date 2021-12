Mageløs lys-udstilling i tidligere svejsehal

Der er et stykke vej ud til Refshaleøen fra Københavns centrum. Øen har henligget som et post-industrielt klondike siden 1996, da B & W gik konkurs, men i de senere år har et stort antal kreative entreprenører inden for gastronomi, musikliv, kunst og småindustri etableret sig her. Udsigten er fabelagtig: På den anden side af havnen kan man beundre Københavns smukkeste skyline med Amalienborg, Skuespilhuset, pakhusene og Marmorkirken.