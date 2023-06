Malaysia efterlyser komiker for spøg om savnet fly

Malaysia har bedt Interpol om hjælp til at finde en standupkomiker, som har spøgt med det savnede fly MH370, der forsvandt for ni år siden - den 8. marts 2014.

Komikeren Jocelyn Chia, som er en amerikansk statsborger, der er opvokset i Singapore, er eftersøgt for at have opildnet til lovbrud og at have lagt krænkende indhold ud på internettet. Hun er sigtet i henhold til lovgivning i Malaysia.

Hendes spørgefulde udtalelser om det forsvundne fly har ført til en officiel protest fra Malaysia og krav om en undskyldning fra Singapore.

MH370 forsvandt på en flyvning fra Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, med kurs mod Kina og hovedstaden Beijing. Det nåede ikke særlig langt, før det afveg fra sin kurs og forsvandt.

Trods talrige eftersøgninger er selve flyets vrag ikke fundet. Alle 239 personer om bord formodes at være døde.

Sagen vakte international opmærksomhed, da Jocelyn Chia lagde en optagelse af sin optræden i Manhattans Comedy Cellar ud på internettet.

På et tidspunkt taler hun om en historisk rivalisering mellem Singapore og Malaysia, som engang kortvarigt var en del af samme land.

Hun siger på scenen, at Singapore i dag er blevet "et førsteklasses land", mens hun siger, at Malaysia stadig er et "udviklingsland". Hun tilføjer spøgende "de kan ikke flyve".

Standupkomikeren siger videre: "Nå, det er ikke morsomt, at Malaysia Airlines måtte melde om et savnet fly. Nogle vittigheder lander aldrig".

Videoen udløste et ramaskrig i Malaysia, og den blev fjernet af det sociale medie TikTok, fordi den blev beskyldt for at krænke regler om hadefuld tale.

Singapores ambassadør i Malaysia har sagt, at Chia på ingen måde taler på vegne af Singapores indbyggere.

Det er uklart, hvilken straframme Malaysia har lagt op til ved en eventuel retssag.

