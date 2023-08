Malaysisk festival lægger sag an mod band efter kys på scene

Selskabet bag den malaysiske musikfestival Good Vibes har lagt sag an mod det britiske band The 1975.

Det oplyser selskabets advokat, David Dinesh Mathew, skriver The Guardian søndag.

Søgsmålet kommer, efter at bandets forsanger, Matt Healy, kyssede bassisten Ross MacDonald på scenen under festivalen i juli.

Koncerten blev afbrudt, og kort tid efter meddelte arrangørerne, at den resterende del af festivalen var aflyst.

Bandet bliver sagsøgt for 2,7 millioner dollar, som svarer til lidt over 18 millioner kroner.

Koncerten fandt sted 21. juli i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Efter at have sunget nogle sange, kritiserede Matt Healy landets LGBT-lovgivning for øjnene af de fremmødte fans.

- Jeg begik en fejl. Da vi bookede koncerter, havde jeg ikke set på sagerne, sagde Matt Healy efter koncertens femte nummer.

- Jeg kan fandeme ikke se meningen ... med at booke The 1975 til et land og så fortælle os, hvem vi må dyrke sex med.

Forsangeren besluttede sig for at demonstrere sin holdning ved at kysse Ross MacDonald, hvorefter koncerten fortsatte.

Efter et par sange blev musikken dog pludselig afbrudt.

- Nå, vi bliver nødt til at smutte. Vi er lige blevet bandlyst fra Kuala Lumpur. Vi ses senere, sagde forsangeren.

Arrangørerne bag Good Vibes-festivalen skrev senere i en pressemeddelelse, at The 1975-koncerten blev stoppet på grund af et "brud på festivalens koncertregler".

Malaysias kommunikationsminister, Fahmi Fadzil, kaldte gruppens koncert "meget respektløs" i et opslag på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Ifølge The Guardian udtaler David Dinesh Mathew, at bandet har brudt en kontrakt, som det underskrev før koncerten.

Her forsikrede de om, at de ville overholde lokale retningslinjer og regler.

Advokaten tilføjer, at koncertens aflysning "havde konsekvenser for kunstnere og små virksomheder, som regnede med festivalen som et levebrød".

The 1975 har fået til mandag til at reagere på søgsmålet.

