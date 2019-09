Maleren der synger som Sanne Salomonsen

Sanne Salomonsen er den ultimative danske diva. Men kvinden, der spiller den modne Sanne i en ny musical, foretrækker selv at stå i andet geled som korsanger.

Sanne Salomonsen er en af landets største performere. Men når hun det kommende halve år efter premieren 19. september i Tivolis Koncertsal portrætteres landet rundt i "Sanne - The Musical", så er det med en kvinde helt uden stjernenykker i rollen som den modne Sanne.

41-årige Gry Trampedach er til gengæld en stor fan - og god til at male.

Hvordan er det at spille et levende nationalt ikon som Sanne, som alle er på fornavn med?

- Jeg er fuld af ærefrygt for og kærlighed til Sanne, som er et fantastisk menneske og en utrolig performer. Jeg er enormt stolt over at få lov til at låne hendes ”maske” den næste lange tid. Det er en stor ære, siger Gry Trampedach.

Kommer hun og ser dig?

-Ja, hun kommer til premieren og har også været der til nogle prøver. Det havde vi ret meget kriller i maven over. Men hun så meget glad ud, og hun kom bagefter og sagde: Hold kæft, hvor du kender mig godt. Det tog jeg som en kæmpekompliment.

Lyder du også som Sanne normalt?

- Som ung, da jeg vandt ”Stjerneskud" med en Sanne-sang, lurede jeg hendes fraseringer af, og når jeg blev sminket som hende, så virkede det stærkere. Siden har jeg prøvet ikke at lyde så meget som Sanne og forsøgt at finde min egen stemme. Jeg skal arbejde mere i dag for at lyde som hende.

Hvad har du lavet, siden du brød igennem i 1995 i ”Stjerneskud”?

- Det kickstartede jo min karriere. Siden har jeg levet af at være professionel korsanger. Først i mange år i kopibandet Turn on Tina (Turner, red.) og siden i Johnny Deluxe, og jeg har lavet en masse fjernsyn. Jeg har ikke haft behovet for at stå forrest. Jeg elsker at være korsangerinde.

- For ti år siden uddannede jeg mig desuden som maler og har mit eget malerfirma. Malermester og sangerinde er måske ikke den mest almindelige kombination. Men så kan jeg spille alt det, jeg vil, og i perioder, når der ikke er så meget gang i det, kan jeg male. Jeg elsker at male.

Drømmer du, at Sanne-musicalen skal kickstarte en solokarriere for dig?

- Næ. Jeg har sunget kor for så mange og set, hvor hårdt det er at stå forrest. Når jobbet er slut, så kan jeg gå hjem. Det kan forsangerne jo ikke.

- Jeg har dog aldrig prøvet musical før, og det håber jeg at komme til igen. Jeg kan godt lide at være en del af en maskine, hvor alle er vigtige brikker. Jeg er en rigtig holdspiller.

Hvorfor deler du efternavn med en af landets mest berømte kunstmalere?

- Maleren Kurt Trampedach var min mors storebror. Jeg maler dog ikke billeder. Jeg er bedst til at male hvide vægge, griner hun.

/ritzau/