Man bliver ikke mere tolerant af at være en seksuel minoritet

"Uden samtykke 1-3" begynder med et alarmopkald fra 2016. En ung mand ved navn Preben er blevet voldtaget i H.C. Ørstedsparken. Den vagthavende sætter en patrulje afsted. Voldtægtsmanden bliver arresteret, fængslet og udvist for bestandig. Tilsyneladende forbilledligt politiarbejde. Men redaktionen bag "Uden samtykke" har gennemspillet optagelsen flere gang og nu kan man så høre, at pøbelinstinktet bliver luftet på politigården, hvor anmeldelsen bliver modtaget med ordene: "Han har lige fået en tur af en negerarm".

Og det udsagn vidner om en række af de fordomme, som mange i LBGT+-miljøet møder, og den discount-omsorg de ofte spises af med. Joachim formulerer det meget godt, da han beretter om det overgreb, der blev forøvet på ham af en midaldrende mand. Siden har han mødt folk, som har trukket på skuldrene af overgrebet, men ville de have gjort det samme, hvis det havde været en 19-årig pige, der var blevet krænket af en 49-årig mand, spørger Joachim seerne.