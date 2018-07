Pia Tafdrup brugte sin barndoms somre på at betragte livets gang på den gård, hvor hun er vokset op. Sidde i fodenden, når karlene og pigerne kissemissede, eller ligge i et blomsterbed og se en larve bugte sig, time efter time. I dag mener hun, at alenetid, altså rigtig alenetid, er noget af det mest dyrebare, et menneske har