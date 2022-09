Man skal stille kritiske spørgsmål. Men hele vejen rundt og ikke kun til de andre

Lad os i vores omgang med brutale regimer prøve at undgå, at svaret er givet, inden spørgsmålene stilles

Før sommerferien skrev jeg en klumme om, hvor forskelligt man kan huske, alt efter hvor man har befundet sig i en bestemt historisk situation. Det handlede dengang mest om kollektiv hukommelse såsom den danske om besættelsestiden eller den russiske om tiden efter Sovjetunionens sammenbrud.

Men der er også forskelle på individuelle hukommelser, hvad man kunne blive mindet om, da forfatteren Shahin Aakjær i Information (13. august) fortalte om, at hans erindringsbog var blevet afvist af et forlag med den begrundelse, at den ”ikke var Iran-kritisk nok”. Videre i artiklen hed det: ”Iran er et totalitært diktatur, ingen tvivl om det. Manglende frihed, dødsstraf og en generel menneskefjendsk politik. – Men det er ikke min historie.” Den handler nemlig om nogle barneår i Iran, om et barns oplevelser.