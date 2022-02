"Man skulle nok have været der". Thomas Korsgaard modtager De Gyldne Laurbær

Man skulle nok have været der, da en gruppe journalister, fotografer og forlagsfolk i dag omkring kl. 13.40 sneg sig op ad bagtrappen til forlaget Lindhardt og Ringhof for at overraske Thomas Korsgaard med De Gyldne Laurbær. Men mon ikke, at den 26-årige forfatter følte sig stolt over, at de danske boghandlere har tildelt ham boghandlernes fornemme litteraturpris foran selveste Søren Ulrik Thomsen og Morten Pape, som ellers også var populære blandt boghandlerne i år. Faktisk var afgørelsen meget overbevisende, fortæller Lars Sonnergaard, der er medlem af bestyrelsen bag De Gyldne Laurbær.

”Alle, der er ansat ved en dansk boghandler, må stemme til De Gyldne Laurbær, så der er kommet stemmer lige fra elevatorbude til ejere af boghandlere. I år er der heldigvis kommet rigtig mange stemmer, så det er dejligt at se, at boghandlerne bruger deres stemmer. Der er blevet stemt på 50 forskellige forfattere. Søren Ulrik Thomsen fik næstflest stemmer, og derefter kom Morten Pape. Men over halvdelen af alle stemmerne har peget på Thomas Korsgaard, så det er en meget klar afgørelse,” siger Lars Sonnergaard.

Han hæfter sig også ved, at modtageren af De Gyldne Laurbær nu for andet år i træk går til en humoristisk bog. Sidste år modtog Stine Pilgaard den eftertragtede pris for den lune vestjyske højskoleroman ”Meter i sekundet”, som sågar også indeholdt højskolesange.

Thomas Korsgaard har trods sin unge alder allerede meget at fejre. Hans anmelderroste trilogi om den unge mand Tue, som vokser op på en gård i Nørre Ørum ved Skive i en familie uden mange ressourcer, skal nemlig også snart filmatiseres hos Nordisk Film, kunne hans forlag afsløre i sidste måned. Og i efteråret modtog han Otto B. Lindhardt-prisen for sit samlede forfatterskab, der også tæller en novellesamling og to børnebøger, ligesom han både er nomineret til Martha-prisen og DR Romanprisen

”Det hele er meget overvældende og spændende. Jeg er lykkelig for, at bøgerne siger så mange begejstrede læsere noget, og så er jeg dybt beæret over at være nomineret til de to priser. Det der med filmene kan jeg slet ikke rumme, så fantastisk er det,” sagde Thomas Korsgaard ved den lejlighed.

Trilogien består af romanerne ”Hvis der skulle komme et menneske forbi” (2017), ”En dag vil vi grine af det” (2018) og ”Man skulle nok have været der” (2021).

Romanerne er fulde af humor, men det må ikke have været sjovt at være Tue, som kan minde en del om forfatteren, der selv har fortalt, at han er vokset op i samme miljø som Tue. Det gav også hans gennembrud ekstra kraft. Med ”Hvis der skulle komme et menneske forbi”, den første i rækken af foreløbig fem bogudgivelser, bragede Thomas Korsgaard ind på den litterære scene i en autofiktiv tåge. Godt hjulpet på vej af hans forlag, der markedsførte den første bog om Tue som en ”ærlig fortælling” om forfatterens egen opvækst. Læserne slugte fortællingen råt. Og medierne tog en kollektiv beslutning om, at Tue måtte være Thomas. Eller så tæt på, som autofiktionens gråzone nu tillader.

”Hvor er der dog mange, som er gået ufatteligt meget op i, om det er mig, og hvor mange procent der er mig. Jeg kan ikke fortænke folk i at være nysgerrige, men sandheden er, at jeg ikke engang er helt sikker selv, for en roman er en konstruktion, og jeg går efter at skrive den bedst mulige roman, ikke at skrive mit eget liv frem. Så skulle alle turene ned til Netto gennem 10 år jo også med, og dem vil jeg da ikke belemre folk med,” har Thomas Korsgaard forklaret her i avisen.

I ”Man skulle nok have været der” har Tue vendt ryggen til sin familie i Nørre Ørum, inklusive sin voldelige far, og er flyttet til København, hvor han sælger avisabonnementer på gaden om dagen og sniger sig til at sove i et af avisens lokaler om natten. På den måde er Tues sidste kapitel med forfatterens egne ord en fortælling om den totale rodløshed – lidt ligesom Hamsuns hovedkarakter i ”Sult” fra 1890. Og også Korsgaard beskriver den sorg, der findes i at kunne føle sig hjemme alle steder. Før Thomas Korsgaard flyttede ind i sin nuværende lejlighed, flakkede han selv rundt uden et rigtigt hjem i seks-syv år.

”Jeg kan relatere til mange af de følelsesmæssige tilstande, som Tue gennemgår. Hvor skal jeg sove nu? Kan jeg få skrabet penge sammen? Det er en meget hård måde at leve på. I slutningen af den anden roman er han lige kommet til København, og folk reagerede ved at sige ’hvor var det godt, at han kom væk fra sin dårlige opvækst’. Og jeg kunne ikke lade være med at føle en ærgrelse over, at det blev læst som en lykkelig slutning. Selvom han er i København, er han jo totalt forudsætningsløs, så hans udgangspunkt er stadig svært,” pointerede forfatteren, men tilføjede, at han nok næppe kunne have skrevet sine nu prismodtagende romaner, hvis han havde boet i en forældrekøbt lejlighed.

Men nu har han i hvert fald fået en ny pris at sætte ind i sin lejlighed.