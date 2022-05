Man svimler, man oplyses og anspores. Karl Ove Knausgårds nye roman er voldsomt overbevisende

Ingen kan beskrive en hverdag, som Karl Ove Knausgård, så kopperne klaprer i skabet. Og ingen kan få os ud på leksikale flyveture, så vi næsten glemmer, at det er for meget

Virkeligheden. Tænk et øjeblik over det ord. Hvad betyder det? Noget, der virker? Eller snarere noget, der ER, det vil sige et vedtaget udtryk for den verden, de følelser og gestalter, vi kender. Jamen, hvordan kan noget så være Uvirkeligt?

Og så er der drømmene. Er de også virkelige, selv om de intet anker har i det konkrete? For ikke at tale om evolutionen. Vi udvikler os. Og i så fald må virkeligheden jo blot være en station på en lang, lang rejse, hvor vi hverken kender begyndelse eller slutning.