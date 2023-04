Mand angriber brasiliansk daginstitution og dræber fire børn

En 25-årig mand har onsdag dræbt fire børn i en brasiliansk daginstitution med en økselignende genstand.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det drejer sig ifølge mediet om tre drenge og en pige, alle i alderen fem til syv år.

Angrebet skete i den private daginstitution Good Shepherd Center, som ligger i den sydbrasilianske by Blumenau, oplyser AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fire andre børn er sårede. Efter angrebet overgav manden sig til politiet, lyder det fra de lokale myndigheder.

- Der er ingen større smerte for en familie end at miste et barn eller et barnebarn, endnu større er den smerte, når det sker i en voldshandling mod uskyldige og forsvarsløse børn, skriver den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, ifølge AFP på det sociale medie Twitter.

Guvernøren i staten Santa Carina, hvor institutionen ligger, Jorginho Mello, har erklæret tre sørgedage efter angrebet.

Marcio Alberto Filippi, som er den lokale sikkerhedschef, oplyser ifølge Reuters, at gerningsmanden fik adgang til institutionen ved at klatre over en mur.

De fire børn, som er sårede, er indlagt på hospitalet i Blumenau, Hospital Santo Antonio, skriver Reuters.

Og det er ikke første gang, at der sker dødelig vold i daginstitutioner med små børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2021 dræbte en 18-årig mand i et knivoverfald tre børn og to ansatte i en institution i byen Saudades, som også ligger i Santa Carina.

Og i 2017 satte en vagt i en institution i byen Janauba ild til sig selv og en gruppe børn efter at have overhældt sig selv og børnene med antændelig væske, skriver AFP.

Ni børn, en lærer og vagten selv omkom. Yderligere 40 blev ifølge nyhedsbureauet såret. Efter angrebet forklarede de brasilianske myndigheder, at manden led af psykiske problemer.

Onsdagens angreb på den brasilianske daginstitutionen sker, ni dage efter at en 13-årig elev stak en lærer ihjel på en skole i São Paulo.

/ritzau/