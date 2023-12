Mand anholdt for tyveri af Banksy-værk i London

Britisk politi har anholdt en mand på mistanke om tyveri af et værk af graffitikunstneren Banksy fra en gade i London.

Det meddeler politiet i den britiske hovedstad lørdag ifølge tv-stationen BBC.

Tyveriet skete fredag i bydelen Peckham i det sydøstlige London.

Banksys seneste værk - et stopskilt med tre figurer, der forestiller militære droner - blev opdaget i et gadekryds i Peckham fredag morgen.

Fredag eftermiddag lagde Banksy billeder af værket op på sine sociale medier og bekræftede dermed ægtheden.

Mindre end en time senere dukkede to mænd op og stjal stopskiltet.

Det skete for næsen af flere tilskuere, der filmede tyveriet.

- Vi taler ikke bare om et vejskilt her. Det er et kunstværk, der blev sat op til lokalsamfundet, siger byrådets næstformand, Jasmine Ali, til BBC.

- Det er gadekunst og det er til folket, tilføjer hun.

En galleriejer har ifølge nyhedsbureauet TT vurderet værkets værdi til op mod 500.000 pund. Det svarer til 4,3 millioner kroner.

Det er tidligere sket, at værker af Banksy er blevet stjålet.

For et års tiden anholdt politiet i Ukraine otte personer for tyveri af et maleri af Banksy. Værket var opført på muren af et ødelagt hus i Hostomel, der er en forstad til Ukraines hovedstad, Kyiv.

Tidligere i 2022 blev otte andre mænd kendt skyldige i at have stjålet et Banksy-vægmaleri på det parisiske koncertsted Bataclan.

Bataclan var et af de steder, som i november 2015 blev angrebet af bevæbnede islamister. Adskillige gæster mistede livet.

Vægmaleriet på Bataclan med titlen "Trist pige" prydede døren ved spillestedets hovedindgang. Banksy malede det i kølvandet på massakren.

