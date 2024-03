Mand død efter at han blev skubbet ud foran tog i New York

En mand blev mandag aften lokal tid dræbt, da han blev skubbet ud på skinnerne på subwaystationen 125th Street, der ligger i det østlige Harlem i New York City.

Det skriver avisen New York Times.

Det var helt uprovokeret, da den nu afdøde mand blev skubbet ud på skinnerne kort før klokken 19 lokal tid mandag aften. Han blev ramt af et tog, der ikke kunne nå at stoppe, siger en talskvinde for politiet i New York til avisen.

Den mistænkte gerningsmand er i politiets varetægt.

Nogle subwaypassagerer udtrykker en generel bekymring over for New York Times.

- Subwayen har været sindssyg på det seneste. Du er nødt til at holde øje over det hele. Det er ude af kontrol, siger den 60-årige Ray Velez, der er fra Bronx.

Andre beskriver over for avisen, hvordan de ofte støder på personer med problemer med stofmisbrug, hjemløshed og mentalt helbred.

I starten af marts udmeldte delstaten New Yorks guvernør, Kathy Hochul, at der skulle mere styr på sikkerheden i millionbyens såkaldte subway.

Derfor indsættes 750 soldater fra nationalgarden for blandt andet at tjekke pendlernes tasker på de travleste stationer.

Derudover skal 250 politibetjente bidrage til indsatsen, som skal gøre det mere trygt at bruge New Yorks subway.

Soldaterne fra nationalgarden har ikke beføjelse til at anholde personer, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er kun politibetjente, der kan det.

Men de må gerne holde opsyn og undersøge, om passagererne har ulovlige eller mistænkelige ting i deres tasker.

Så sent som i sidste måned besluttede New York Citys borgmester, Eric Adams, at 1000 politibetjente skulle patruljere undergrundsbanen i løbet af februar.

Han henviste til, at der i januar var registreret en stigning i antallet af anmeldelser om kriminalitet i metroen.

/ritzau/