Mand i kassevogn ville angiveligt dræbe Biden og tage magten

En 19-årig mand, der anklages for bevidst at køre en kassevogn ind i et hegn nær Det Hvide Hus, har fortalt myndighederne, at han ville "tage magten" og "dræbe præsidenten".

Det viser dokumenter indleveret ved retten, som tirsdag er blevet offentliggjort ifølge mediet NBC.

Mandag omkring klokken 21.35 lokal tid kørte Sai Varshith Kandula en kassevogn ind i et hegn på Lafayette Square nær Det Hvide Hus i Washington D.C.

Han nåede at bakke og køre ind i hegnet igen, før det lykkedes politiet at tilbageholde ham.

Ingen kom til skade.

Sai Varshith Kandula havde ifølge en agent fra Secret Service købt en envejsbillet fra St. Louis i delstaten Missouri, skriver NBC.

Kassevognen havde han lejet umiddelbart efter at være landet i Dulles International Airport i Washington D.C.

Da agenter fra Secret Service fjernede et flag med et hagekors fra Sai Varshith Kandulas rygsæk, sagde han angiveligt, at han have købt det online, fordi nazister "har en fremragende historie", skriver NBC.

Han sagde angiveligt også, at han beundrer nazisters autoritære karakter og racehygiejne.

Ifølge NBC har Sai Varshith Kandula fortalt myndighederne, at han havde planlagt angrebet i seks måneder.

Hans mål var at "komme ind i Det Hvide Hus, tage magten og blive udpeget som ansvarlig for landet".

-Da agenter spurgte Kandula om, hvordan han ville tage magten, sagde han, at han ville "dræbe præsidenten, hvis det er det, som er nødvendigt", viser retsdokumenterne ifølge NBC.

Tirsdag kunne man ifølge mediet se agenter fra FBI komme og gå i hans hjem i St. Louis.

Sai Varshith Kandula har ifølge NBC aldrig før været i politiets søgelys.

Lafayette Square er en 30.000 kvadratmeter stor offentlig park direkte nord for Det Hvide Hus, den amerikanske præsidents embedsbolig.

/ritzau/