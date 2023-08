Mand med boksehandsker angriber svensk-irakisk koranafbrænder

Den svensk-irakiske mand Salwan Momika, som har stået bag flere koranafbrændinger, er mandag eftermiddag blevet angrebet af en mand med boksehandsker.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Der florerer videoer af hændelsen på sociale medier.

Episoden, som fandt sted i Södertälje nær Stockholm, bekræftes også af Momika selv på mail.

- Selv om jeg forsøgte at forhindre ham i at angribe og gentagne gange bad ham om ikke at nærme sig mig, insisterede han på at angribe og slå mig, skriver Momika til Aftonbladet.

Momika skriver til det svenske medie, at han har fået øjen- og hovedskader og er på hospitalet. Det nærmere omfang af skaderne er uklart.

På videoen siger manden med boksehandskerne på arabisk ifølge Aftonbladet:

- Kom, så leger vi. Du og jeg.

På videoen ses han gå imod Momika og slå ham nogle gange, inden Momika truer manden med boksehandskerne med et skilt. Herefter ses han løbe væk fra Momika.

Svensk politi ønsker ikke at udtale sig om enkeltpersoner.

Politiet bekræfter dog til det svenske medie, at der har været en form for slagsmål mellem to personer, at den ene af dem har fået en "form for slag", og at der er påbegyndt en forundersøgelse om overfald.

Ingen er blevet anholdt.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark - og også i Sverige - og det har vakt stor vrede i muslimske lande.

