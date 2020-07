Mand tilbageholdes efter brand i fransk historisk katedral

En mand bliver søndag udspurgt af efterforskere i Frankrig efter en formodentlig påsat brand i katedral.

Der blev sat over 60 brandfolk ind for at bekæmpe en voldsom brand, der var brudt ud i en gotisk katedral i den franske by Nantes lørdag.

Lokalt politi mistænker, at branden var påsat, da ilden brød ud tre forskellige steder i den historiske katedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul, og søndag bliver en mand tilbageholdt i sagen.

Det oplyser den franske anklagemyndighed, skriver nyhedsbureauet AFP.

Manden "var ansvarlig for at lukke katedralen fredag aften, og efterforskere ville afklare bestemte dele af denne persons tidsplan", siger anklager Pierre Sennes.

Den pågældende bliver derfor udspurgt af efterforskere i sagen.

Anklageren påpeger, at det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt denne person har noget med det, der skete, at gøre.

De tekniske undersøgelser ved katedralen fortsætter søndag, oplyser politiet i Nantes til den franske tv-station BFM.

Eksperter undersøger blandt andet de tekniske installationer i katedralen. Mange murbrokker og omfattende ødelæggelser inde i kirken vanskeliggør dog undersøgelserne.

Der er hidtil ikke fundet nogle tegn på, at der er brugt brændstof eller anden tændvæske til at starte en brand i katedralen, oplyser politiet til BFM.

Politiet har desuden indhentet overvågningsmateriale fra området.

Branden i Saint-Pierre-et-Saint-Paul brød ud tidligt lørdag morgen. Branden har fuldstændigt ødelagt katedralens orgel.

Derudover er den platform, som orglet står på, blevet meget ustabilt og er i fare for at kollapse, lød det lørdag eftermiddag.

Saint-Pierre-et-Saint-Paul er en af de største gotiske katedraler i Frankrig.

Opførelsen af katedralen blev påbegyndt i 1434. Det tog dog 457 år, før bygningen endelig stod færdig i 1891.

Siden da er Saint-Pierre-et-Saint-Paul flere gange blevet ramt af brand og ødelæggelse.

Under Anden Verdenskrig blev bygningen bombet, og i 1972 blev kirkens tag ødelagt af en voldsom brand.

/ritzau/