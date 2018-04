Manden bag 80'ernes ikoniske politiserier er død

Steven Bochco var især kendt for serier om livet blandt gadebetjente i New York og Los Angeles.

Den amerikanske manuskriptforfatter og tv-producer Steven Bochco, der var kendt som manden bag ikoniske serier som "Hill Street Blues", "L.A. Law" og "NYPD Blue" fra 1980'erne og 1990'erne, er død.

En talsmand for familien oplyser ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP, at 74-årige Bochco sov ind søndag efter en længerevarende kræftsygdom.

Bochco har gennem karrieren selv vundet 10 Emmy-priser.

Det var serien "Hill Street Blues" (på dansk "Distrikt Hill Street", red.), der i 1981 for alvor satte gang i hans karriere. Allerede i seriens første år blev den indstillet til hele 27 Emmy-priser i forskellige kategorier.

Serien satte nye standarder for amerikanske serier, både på grund af karakterernes meget direkte sprogbrug og det, at der var stor sammenhæng i historien mellem de enkelte episoder.

Særligt en enkelt replik står stærkt. I hver episode sluttede politichefen sergeant Phil Esterhaus sin morgenbriefing af betjentene i den fiktive storby af med formaningen "Let's be careful out there" (pas på derude, red.).

/ritzau/