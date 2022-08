Manden bag Beverly Hills-seriens stamsted er død - 85 år

Joe E. Tata, der blandt andet er et kendt ansigt for "Beverly Hills 90210"-fans, er død. Han blev 85 år.

Han var særligt kendt for sin rolle som ejeren af spisestedet Peach Pit i den amerikanske tv-serie "Beverly Hills 90210".

Nat Bussichio, som han hed i serien, hed i virkeligheden Joe E. Tata. Torsdag er han afgået ved døden.

Skuespilleren blev 85 år.

Det skriver det amerikanske underholdningsmedie TMZ.

Joe E. Tata medvirkede ifølge filmdatabasen IMDB i 238 episoder af "Beverly Hills 90210".

Hitserien, der blev vist fra 1990 til 2000, bestod af omkring 300 afsnit. Dermed er det ikke mange af dem, som Joe E. Tata ikke var med i.

Selv om han stod i baggrunden i mange af tv-seriens scener, er det en helt særlig karakter, der er gået bort.

Det skriver skuespiller Ian Ziering, der spiller Steve Sanders i 1990'er-hitserien, på det sociale medie Instagram.

- Et af de gladeste mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Han var gavmild med sin visdom - ligesom han var det med sin venlighed.

- Selv om Peach Pit var et 90210-set, føltes det ofte som bagtæppet til Joe E. Tata-showet.

- Han har muligvis været i baggrunden i mange scener, men han var en fremtrædende kraft, især for os i forhold til at værdsætte den gave som 90210 var, skriver Ian Ziering.

Beverly Hills-skuespilleren skriver desuden, at han kan huske, at han så Joe E. Tata i den amerikanske tv-serie "The Rockford Files".

Serien blev vist fra 1974 til 1978.

Joe E. Tata medvirkede desuden i tv-serien "Batman" fra 1960'erne, ligesom han har medvirket i et hav af tv-serier og flere film gennem årene.

Ifølge TMZ blev Joe E. Tata i 2014 diagnosticeret med demenssygdommen Alzheimers.

Han har derfor været syg i flere år før sin død.

/ritzau/