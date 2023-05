Manden bag DR-karakteren Onkel Reje sygemeldt efter trusler

Mads Geertsen, der står bag karakteren Onkel Reje fra DR's børneunivers, er sygemeldt efter trusler og hetz.

Det skriver DR, der også har valgt at politianmelde sagen.

- Det er nogle angreb, primært på sociale medier, hvor nogle personer har samlet sig og orkestreret angrebene på DR, Onkel Reje og dermed også Mads Geertsen, siger Morten Skov, der er chef for afdelingen Børn og Unge i DR til public service-stationen.

Ifølge DR-chefen er der tale om nogle "meget, meget voldsomme falske beskyldninger og trusler mod Onkel Reje og Mads, som ingen rod har i virkeligheden."

DR-chefen vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med angrebene, ligesom han heller ikke vil fortælle, om truslerne også er foregået andre steder end på de sociale medier.

Mads Geertsen har for nuværende ikke udtalt sig om situationen.

Det seneste årti har han primært kunnet opleves som den - i nogles øjne - kontroversielle karakter Onkel Reje i programmer som "Onkel Reje og børnenes brevkasse" og "Onkel Rejes fede sommerferie".

Karakteren har blandt andet sunget om ikke at ville gå i bad, været gravid og spillet heavyrock.

Det har givet nogle børneforældre morgenkaffen galt i halsen og skubbet til samfundsdebatten.

Og det er helt bevidst, fortalte han i sommer i et interview med Ritzau.

- Det får folk til at vågne. Vores samfund er baseret på frihed og demokrati. Hvis det skal holdes levende, skal det vedligeholdes, sagde Mads Geertsen dengang.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at børn kodes til at være spørgende, udfordrende og undrende, så vi skaber kritiske samfundsborgere. Det er en af grundene til, at Onkel Reje-karakteren er, som han er, lød det fra manden bag Onkel Reje.

Mads Geertsen er oprindeligt uddannet fra Designskolen Kolding. I slutningen af 00'erne begyndte han at slå sine folder på DR - blandt andet som satiriker og musiker i "Bonjour og goddaw", "Je m'appelle Mads" og "Flemmings helte."

