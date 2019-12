Manden bag Ice Bucket Challenge er død i en alder af 34 år

Takket være den unge sklerosepatient Pete Frates er der doneret over 220 millioner dollar til ALS-forskning.

Amerikaneren Pete Frates, som gav inspiration til den velgørende trend Ice Bucket Challenge, er mandag død i en alder af 34 år.

Pete Frates døde efter syv års kamp mod nervesygdommen ALS.

Det oplyser Boston College, hvor Frates tidligere var anfører for universitetets baseballhold.

Frates døde i sit hjem i Beverly, Massachusetts.

Han fik konstateret den sjældne nervecellesygdom, der også kendes som Lou Gehrig-sygdom efter en amerikansk baseballspiller, i 2012 i en alder af 27 år.

Ice Bucket Challenge så dagens lys i sommeren 2014.

Mennesker over hele verden begyndte at poste videoer og billeder af sig selv på sociale medier, hvor de hælder en spand iskoldt vand ud over sig og udfordrer andre til at gøre det samme, mens de opfordrer til at donere penge til ALS-forskning.

Udfordringen har ifølge ALS Association rejst flere end 220 millioner dollar - næsten 1,5 milliarder kroner - til ALS-forskning.

I 2017 annoncerede USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed (FDA), at det havde godkendt et lægemiddel, der bremser virkningen af ALS.

Pete Frates hjalp med at gøre opmærksom på Ice Bucket Challenge gennem støtte fra kendte som blandt andre New England Patriots-stjernen Tom Brady, tidligere præsident George W. Bush og sangerinden Lady Gaga.

Han har tidligere forklaret, at udfordringen inspirerede ham til ikke blot at overleve, men til at trives.

- Det giver mig en grund til at komme ud af sengen hver dag, fortalte han til Boston-universitetsavisen The Heights, cirka et år efter han havde fået konstateret sygdommen.

- At være en del af noget større end dig selv er noget af det bedste, du kan gøre, sagde han.

/ritzau/Reuters