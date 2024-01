Manden bag Oppenheimer kåres som bedste instruktør ved Golden Globe

Britiske Christopher Nolan vinder prisen for bedste instruktør ved Golden Globe for det historiske drama "Oppenheimer", skriver nyhedsbureauet AFP.

Nolan vinder blandt andet foran Greta Gerwig, der står bag filmhittet "Barbie".

Også Martin Scorsese var nomineret til prisen for filmen "Killers of the Flower Moon".

53-årige Christopher Nolan står foruden "Oppenheimer" også bag filmene "Inception", "Tenet", "Dunkirk" og "Interstellar".

Golden Globe afholdes i den amerikanske by Los Angeles og hylder det forgangne års bedste præstationer indenfor film og tv-shows.

Med ni nomineringer var den storsælgende film "Barbie" den mest nominerede film ved dette års Golden Globe Awards.

/ritzau/