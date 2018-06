Mange briter søger dobbelt statsborgerskab i EU-lande

Det mest hyppige nye statsborgerskab for de briter, der har søgt nyt, er tysk statsborgerskab.

Der er sket en skarp stigning i antallet af briter, der har søgt om statsborgerskab i andre EU-lande, siden brexit-folkeafstemningen, skriver BBC.

Brexit-afstemningens udfald betyder, at Storbritannien forlader EU.

I 2017 fik i alt 12.994 briter statsborgerskab i et andet af de 17-EU-lande, som briterne modtager statistiske materiale fra.

Til sammenligning var antallet i 2016 kun på 5025, mens det i 2015 kun lå på 1800.

Det mest hyppige nye statsborgerskab for de briter, der har søgt nyt, er tysk statsborgerskab.

Paul Petty fra Bath er en af dem, som har nu har både et tysk og et britisk statsborgerskab.

- Jeg har det som om Europa bliver trukket fra hinanden i øjeblikket, siger han til BBC.

- Jeg ønsker at forblive medlem af EU, siger han.

Stigningen i antallet af briter med dobbelt statsborgerskab menes især at være en følge af, at briterne ønsker at bevare deres nuværende rettigheder.

Antallet af ansøgninger i 2017 var omkring syv gange så højt som antallet i 2015 ifølge BBC. Den dramatiske stigning er også set i en række andre lande.

Fransk var den næstmest populære nationalitet.

/ritzau/