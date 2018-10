Mange skoler indfører forbud mod mobiltelefoner

Hovedparten af skolerne har indført en mobilpolitik, viser stikprøve. Mange indsamler endda elevers telefoner.

På næsten hver fjerde folkeskole, der i en stikprøveundersøgelse har svaret på spørgsmål om deres mobilpolitik, skal eleverne aflevere deres mobiltelefon om morgenen.

Først når skoledagen er slut, får de telefonen igen, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten torsdag.

På fri- og privatskolerne er andelen højere. Her er det næsten hver tredje skole, der fortæller, at eleverne skal aflevere telefonen.

På en af de folkeskoler, Halgård Skole i Holstebro, der har indført mobilfri skoledag, er skoleleder Peter Fogde Mikkelsen ikke i tvivl om, at mobilforbuddet har skabt en mere rolig skole.

Undersøgelsen fra Undervisningsministeriet, som bygger på data fra VIA University College, viser også, at 86 procent af folkeskolerne i undersøgelsen har udarbejdet en politik for elevernes brug af mobiltelefon.

For fri- og privatskolerne drejer det sig om 95 procent.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er overrasket. Men hun glæder sig over, at så mange skoler har en mobilpolitik.

Hun synes ikke, at det er for skrapt, når mange af dem ligefrem indsamler elevernes mobiler.

- Det er ekstremt forstyrrende for eleverne - både i forhold til undervisningen og deres sociale liv, hvis de hele tiden skal være på mobiltelefonen. Så har man jo alle døgnets andre timer til at gå på Snapchat, hvis det er det, man har lyst til, siger Merete Riisager til avisen.

Lektor Jesper Tække, ekspert i sociale medier og undervisning på Aarhus Universitet, mener derimod, at skolerne er gået alt for langt i deres forbudspolitik.

Han mener, at et forbud mod brugen af mobiltelefon i skolen kan medføre store problemer både fagligt og socialt.

- Hvis man ikke lærer at håndtere mobiltelefonen, men også at beherske sig i forhold til den, i skolen, så er der ikke rigtigt noget sted, hvor man kan lære det, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/