Mangelfuld men episk Oppenheimer begejstrer anmelderne

Christopher Nolans imødesete film "Oppenheimer" om manden, der skabte atombomben, begejstrer i store træk anmelderne i ind- og udland.

- Selv om Christopher Nolan gengiver hændelser, de fleste har hørt om i "Oppenheimer", formår han at skabe spænding med et sansebombardement af billeder og lyd, skriver Kristeligt Dagblads anmelder, som tildeler filmen fem ud af seks stjerner.

Avisen Information uddeler ikke stjerner, men anmelderen er bestemt ikke utilfreds med genfortællingen af historien, der ændrede verden for altid.

- "Oppenheimer" forsøger ikke bare at forstå, hvad der skete, men sætter, som J. Robert Oppenheimer gjorde, også spørgsmålstegn ved det, der skete, lyder det i avisen.

I Soundvenue får filmen lidt mere modspil og opnår kun fire ud af seks stjerner for at være for bred og for lang.

- Det er tydeligt, at Nolans fascination af sin hovedperson, som instruktøren har kaldt "verdens vigtigste mand", har ansporet Nolan til at ville fortælle historien umage og rigtigt. Men tre timers atomart kammerspil i tre spaltede spor virker unødvendigt og ufokuseret, lyder det.

Filmmagasinet Ekko er oppe på fem ud af seks stjerner og sammenligner den med "JFK", Oliver Stones film fra 1991 om drabet på den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy.

- Der er sekvenser, man tror, man kan forudsige – fordi Oppenheimers navn er evigt forbundet til Hiroshima og Nagasaki – men som tager røven på én og brænder sig fast i ens hjernebark med helt andre midler end ventet, lyder det.

Den britiske avis The Guardian er oppe på fire ud af fem stjerner og kalder filmen for "mangelfuld, men ekstraordinær".

- Nolan viser os, hvordan USA's regerende klasse ikke kunne tilgive Oppenheimer for at gøre dem til universets herskere eller tolerere at komme i gæld til denne liberale intellektuelle.

