Maratonoplæsning af De Sataniske Vers hylder ytringsfriheden

Det er en slags litteraturens Le Mans, der løber af stablen i denne weekend, når Salman Rushdies bog "De Sataniske Vers" bliver læst op af mere end 100 kulturpersonligheder.

Arrangementet bliver streamet på forlaget Gyldendals hjemmeside og Facebook-side og er sammenlagt programsat til at vare 24 timer.

Anledningen er attentatet på Rushdie 12. august i New York, og det var ikke svært at finde frivillige, fortæller Simon Pasternak, der er forlagschef for Gyldendal Skønlitteratur og en af arrangørerne.

- Der er heldigvis rigtig mange, der har meldt sig, for det er en lang roman.

- Mange har slet ikke været i tvivl om at stille op. De opfatter det som et borgerligt ombud, at man støtter en forfatter og bakker op om ytringsfriheden.

- Og så er der mange, der synes, at det er en rigtig god roman, som de gerne vil have, at folk lærer bedre at kende, siger han.

Det var forfatteren Jens Christian Grøndahl, der inspireret af et lignende arrangement på New York Library foreslog, at man lavede en dansk pendant.

Gyldendal, der udgiver Rushdies bøger på dansk, sagde ja til idéen, men også Dansk Forfatterforening, Dansk Pen og en række andre forlag har været med til at arrangere maratonlæsningen.

Blandt oplæserne finder man Hella Joof, Hanne-Vibeke Holst, Ellen Hillingsø, Jan Gintberg og Anders Lund Madsen

Forfatteren og journalisten Jakob Sheikh havde også sagt ja til at deltage, men meldte alligevel fra, fordi han frygtede for sin egen og sin families sikkerhed.

- Folks motivation for at sige ja og nej er deres egne. Vi har løbende dialog med PET og politiet om sikkerhedsniveauet, og de har godkendt arrangementet, siger Simon Pasternak.

"De Sataniske Vers" udkom i 1988 og blev af mange muslimer opfattet som en krænkelse af profeten Muhammed og af Koranen.

Af samme årsag beordrede den iranske ayatollah Khomeini igennem en såkaldt fatwa alle muslimer til at dræbe Rushdie.

Ordren blev senere afblæst, men Rushdie har levet under politibeskyttelse lige siden.

I sidste måned lykkedes det ikke desto mindre for Hadi Matar, en 24-årig mand, der er opvokset i USA, at angribe forfatteren med en kniv, da han holdt en forelæsning i New York.

Rushdie blev ført til hospitalet i kritisk tilstand, og det vurderes at han mister synet på det ene øje, ligesom han har pådraget sig skader i nerverne på den ene arm. Han er ikke længere i respirator.

/ritzau/