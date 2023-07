”Margrethe” er en hjertevarm, men lige lovlig servil hyldest

”Alle har brug for noget, der er større end os selv,” lyder det genkommende refræn i musicalen "Margrethe" på Det Kongelige Teater. Forestillingen er ikke alene et – lovlig renskuret – portræt af Danmarks dronning, men også et forfriskende forsvar for monarkiet som institution