Maria Fantino bliver ny vært på X Factor

Når den nye sæson af underholdningsprogrammet "X Factor" skydes i gang i det nye år, får vi et velkendt ansigt at se i rollen som vært.

Det er nemlig P3-værten Maria Fantino, der skal styre slagets gang i 2024, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Den 28-årige tv-personlighed har siden 2018 været en del af værtsduoen bag podcasten "Curlingklubben" og også været en del af underholdningsprogrammet "Fantino mod Bonde" på DR.

Maria Fantino fortæller, at det er en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg er vokset op med 'X Factor' og har drømt om en dag selv at få lov til at stå som vært på programmet og være en del af den kæmpe maskine, som "X Factor" er, siger hun i pressemeddelelsen.

Da "X Factor" blev sendt på DR i 2017, var hun vært på "Ultra Factor", der gik bag om kulissen og kom tæt på deltagerne.

Her kunne hun mærke, at der var en "helt særlig energi", når "X Factor" gik i gang.

- Så det er både helt vildt skræmmende og ekstremt spændende at få lov til at være med. Jeg er superspændt på opgaven, for det er en stor en, og jeg lover at gøre mit allerbedste, siger Maria Fantino.

Underholdningsprogrammet er skabt af den engelske producer og talentspejder Simon Cowell.

Det blev første gang sendt i Danmark i 2008 på DR1. Efter DR lukkede programmet i 2018, gik TV 2 i dialog med Simon Cowell og overtog programmet.

I værtsrollen har man før set blandt andre Lise Rønne, Eva Harlou og senest Sofie Linde.

Maria Fantino starter som vært, når optagelserne til den nye sæson går i gang i løbet af efteråret. Det er 6. gang, at "X Factor" bliver sendt på TV 2 og 17. gang, at programmet sendes i Danmark.

De første castinger, som ikke sendes på tv, starter den 10. august i Aarhus.

