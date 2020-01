Mariah Carey er først til at toppe hitliste i fire årtier

Den 49-årige sangerinde Mariah Carey skabte et julehit, da hun i 1994 sang "All I Want For Christmas Is You".

Den amerikanske sanger Mariah Carey er den første til at ligge nummer et på de amerikanske hitlister i fire årtier.

Ifølge den anerkendte hitliste Billboards egen hjemmeside har den 49-årige sanger ligget nummer et på listen "Billboard Hot 100" i 1990'erne, 2000'erne, 2010'erne og 2020'erne.

Det kan hun takke sit uhyre populære julehit, "All I Want For Christmas Is You" for. Den har ligget nummer et i alle årtierne.

Sangen blev udgivet i 1994 og blev Mariah Careys 19. sang til at nå førstepladsen på Billboard Hot 100.

Billboards Hot 100-liste kombinerer spilletid i radioen, salg og streaminger for at afgøre, hvilken placering en sang får.

Den evigt unge sanger reagerede selv på nyheden ved at skrive på Twitter:

- Ja! Vi gjorde det!

Sidste gang, at "All I Want For Christmas Is You" lå nummer et - før de seneste par uger - var i 2017.

Ifølge Billboard har flere kunstnere præsteret at toppe hitlisten i tre årtier. Det formåede blandt andre Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson og Madonna.

Herunder kan du se, hvem der har formået at ligge nummer et i minimum tre årtier og hvornår:

* 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne: Stevie Wonder.

* 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne: Michael Jackson og Elton John.

* 1980'erne, 1990'erne og 2000'erne: Janet Jackson og Madonna.

* 1990'erne, 2000'erne og 2010'erne: Christina Aguilera, Britney Spears og Usher.

* 1990'erne, 2000'erne, 2010'erne og 2020'erne: Mariah Carey.

/ritzau/