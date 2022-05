Marianna Shirinyans tiltrædelseskoncert på Konservatoriet var opløftende og righoldig

At en koncertoplevelse også har en visuel side, blev endnu engang understreget, da den armenskfødte pianist Marianna Shirinyan holdt sin tiltrædelseskoncert som gæsteprofessor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på Frederiksberg. I sin farvestrålende kjole og med sin graciøse, ja, næsten æteriske fremtoning levede hun bestemt ikke op til ens gængse forestilling om en professortype.

Hun indledte programmet med at spille Chopins fire scherzi, som den polske komponist skrev mellem 1833 og 1843. Hver af disse værker har en varighed på omkring 10 minutter, og ikke mindst den første scherzo virker forud for sin tid, et stykke den unge Johannes Brahms sagtens kunne have skrevet. En tredje komponist fra romantikkens æra, Robert Schumann, konstaterede, at her var tale om et musikstykke ”iført mørke slør”. Shirinyan spillede det og de øvrige tre scherzi med saft og kraft, men også med stor følsomhed, teknisk brillans og skønhed i klangen.