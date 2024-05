Mary monterede sidste brik i maleri inden hun løb i Kalundborg

Dronning Mary nåede mandag eftermiddag at færdiggøre et kunstværk i Kalundborg, inden hun snørede løbeskoene og løb fem kilometer.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Dronningen monterede ifølge mediet den sidste af i alt 7300 brikker i et stort maleri.

Der er tale om et såkaldt pixelmaleri, der henter inspiration fra Lundbyes guldaldermaleri, Gravhøj på Refsnæs.

Artiklen fortsætter under annoncen

Maleriet er blevet til i et samarbejde med en lokal børnehave og SFO.

Dronningen ankom omkring klokken 16.30 iført den blå Royal Run-løbetrøje og solbriller.

Kort forinden havde hun i et opslag på Instagram skrevet, at hun så frem til at løbe i Kalundborg. Familiens to hunde var dog skuffet over, at de ikke måtte komme med, lød det.

Dronningen tilbagelagde sammen med de øvrige deltagere Møllebakken, som ifølge TV 2 har en gennemsnitlig stigning på 8,6 procent og er den hidtil stejleste bakke i Royal Runs historie.

- Det var mere kuperet, end jeg havde troet og trænet til, lød det ifølge TV 2 fra dronningen, da hun nåede i mål.

Hele den kongelige familie er mandag i løbeskoene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kong Frederik begyndte dagen med at løbe One Mile-strækningen på 1,6 kilometer i Fredericia.

Over middag landede han i Aarhus, hvor han løb fem kilometer.

Kronprins Christian løb 1,6 kilometer i Brønderslev, efter at han kort forinden var blevet firet ned fra et tårn 12 meters højde.

Kongen er i disse timer på vej til dagens sidste programpunkt - ti kilometer i København. Han ventes at ankomme ved 19-tiden.

95.106 deltagere har tilmeldt sig Royal Run i de fem værtsbyer Fredericia, Aarhus, Brønderslev, Kalundborg og København/Frederiksberg.

/ritzau/