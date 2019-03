Master Fatman er afgået ved døden - 53 år

DJ Master Fatman er død natten til tirsdag. Han efterlader sig fem børn og en hustru

Radiovært og DJ Master Fatman er afgået ved døden i en alder af 53 år. Det oplyser Jørgen Ramskov, chefredaktør på Radio24syv, på vegne af familien.

Multitalentet med det borgerlige navn Morten Lindberg kunne skrive både kunstner, sanger, dj, tv-vært, radiovært, filminstruktør og tv-deltager på cv'et

Det var dog musikken, der blev Fatmans gennembrud i 1980'erne. Her blev han landskendt med sine fortolkninger af gamle Abba- og discoklassikere, både med sit liveband, Master Fatman and his Freedom Fighters, og senere med albummet "Hail Hail".

/ritzau/