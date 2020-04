McCartneys brud med The Beatles chokerede musikverdenen

Fredag er det 50 år siden, at The Beatles gik i opløsning. Men gruppens sange er fortsat populære.

På denne fredag for 50 år siden chokerede Paul McCartney musikverdenen, da han meddelte, at han ville forlade The Beatles.

Musikgruppen fra Liverpool bestående af McCartney, John Lennon, Ringo Starr og George Harrison havde i løbet af cirka ti år og 13 albums ændret populærmusikken for evigt, men nu var det slut.

Dagen efter var nyheden på forsiden af de britiske aviser, og dermed måtte gruppens millioner af fans verden over se i øjnene, at det, som nogle har kaldt musikhistoriens mest berømte opløsning af et band, var en realitet.

Musikeren Paul Weller, som på det tidspunkt var 11 år, fortæller til The Guardian, at han erindrer at have set en overskrift om McCartneys farvel.

- Jeg kunne ikke få det til at give mening. Jeg var knust. The Beatles var hele mit univers, siger han.

John Lennon, som sammen med McCartney havde skrevet hovedparten af gruppens mange hits, reagerede ifølge avisen The Independent mere afmålt med en udtalelse om, at "det var rart at se, at han stadig er i live".

Ifølge det amerikanske musikmagasin Rolling Stone fik Yoko Ono, den store kærlighed i John Lennons liv, vidt og bredt skylden for bruddet.

The Independent skriver, at Ono på tidspunktet for bruddet "var begyndt at svare på vegne af John Lennon" på gruppens møder.

- The Beatles var blevet et virvar af egoer, usikkerhed, frustration, hårdt narkomisbrug, åndelig forvirring, fejlkommunikation og slet skjulte fjendtligheder, skriver avisen som en af årsagerne til, at McCartney havde fået nok.

På det tidspunkt var det svært at forestille sig, at gruppens musik 50 år efter stadig ville være populær.

- Ingen kunne dengang have forudset, at en sådan allerede fænomenal bedrift ville blive forlænget ind til det næste århundrede, siger Mark Lewisohn, der er i færd med at skrive en trilogi om The Beatles, til nyhedsbureauet AFP.

- 50 år efter bruddet, er The Beatles fortsat det kunstnerisk ultimative, tilføjer han.

The Beatles færdiggjorde i september 1969 albummet "Abbey Road", som blev gruppens sidste. Og meget passende hed det sidste nummer på pladen "The End".

/ritzau/