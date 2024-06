Det lykkedes! En redningsplan og Brian Mikkelsens spontanitet har reddet næsten hele kulturarven ud af Børsen

Godt og vel 350 værker blev reddet ud fra branden på Børsen, sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) tirsdag i Nationalmuseets magasin i Vinge. Der er håb for, at værkerne kan komme til at ligne sig selv, men det vides ikke, hvornår og hvem der skal restaurere dem