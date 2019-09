Med grundloven i glasmontre vil folkemøde inspirere unge

Ungdommens Folkemøde vil lære unge fra hele landet om demokratiets spilleregler og deltagelse i samfundet.

En kopi af Danmarks første grundlov fra 1849 udstilles bag glas. En rapper og en tv-vært dissekerer bogens paragraffer. Muskelsvind-croquis sætter fokus på den måde, vi taler om og med hinanden.

Alt sammen sat i værk af Ungdommens Folkemøde, der begynder torsdag, for at for få unge til at engagere sig mere i samfundet og minde dem om demokratiets fundament.

- Grundloven skal udstilles, fordi vi alle sammen har behov for at blive mindet om de grundlæggende spilleregler for demokratiet, siger Olav Hesseldahl.

Han er talsperson, medskaber af Ungdommens Folkemøde og engagementsdirektør i Ungdomsbureauet, der afholder folkemødet i Valbyparken i København.

Ved den store scene vil en kopi af Danmarks første grundlov fra 1849 fredag udstilles bag glas. Her vil tv-vært Clement Kjersgaard sammen med rapperen Nikoline udpensle bogens paragraffer.

- Vi vil gerne starte fredagens show med at vise, hvad demokratiet også er. Derfor går vi helt ud af "what the fuck"-banen, siger Olav Hesseldahl.

Hele arrangementet skydes i gang torsdag klokken ni med en åbningstale fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Bagefter kan man besøge tre croquismodeller fra Muskelsvindfonden, der stiller sig til rådighed for folks kunstneriske udfoldelser. Også her er præmissen demokrati.

- Demokrati handler også om samtalen. Vi oplever samtaler mellem unge, hvor perfektion er en del af vokabulariet. Er der noget, folk med muskelsvind ikke er, så er det det klassiske billede af perfekt, siger Olav Hesseldahl.

Grundloven, rap og et hav af foredrag og workshops skal åbne de unges øjne for, hvordan de kan begynde at deltage i demokratiet.

For selv om mange danske unge er kloge på samfundet, halter de ifølge Ungdommens Folkemøde bagud, når det handler om at tage aktiv del i demokratiet.

- Det handler om at flytte fokus fra noget, der sker i hovedet, til noget, der sker i hjertet, siger engagementsdirektøren.

Ungdommens Folkemøde forventer, at 30.000 unge fra hele Danmark vil deltage i arrangementerne torsdag den 5. september og fredag den 6. september.

/ritzau/