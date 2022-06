Med guitar og vrede sang Alanis Morissette sig ind i verdens teenageværelser

Hun gav ungdommen toner og tekster til deres vrede i 1990’erne og advarede for længe siden mod seksuelle overgreb i musikbranchen. Den canadiske sangerinde Alanis Morissette giver jubilæumskoncert i Danmark torsdag aften

For snart 30 år siden gik en ung canadisk kvinde rundt og var godt gal i skralden. Især på mænd. Det er der ikke noget unikt ved. Men netop denne kvinde kunne med sang og tekster udtrykke de følelser og frustrationer, som mange andre unge i 1990’erne også gik og baksede med. Hun satte lyd til sine dagbøger, og det gjorde denne canadier så godt, at hun i 1995 udgav et album, som ændrede hendes liv og skrev sig ind i musikhistorien.

Alanis Morissette hed den unge kvinde, som blev verdenskendt med sit lange, mørke hår under en rød uldhue og kraftfulde, men sårbare sange om oplevelser med mænd og om alt det mærkværdige i verden. Er det ikke ironisk, som hun synger i et af sine første hit.