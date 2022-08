Med sin debutroman positionerede Rachel Röst sig som en stærk stemme. Nu kommer den svære to'er

”Min far er et monster, og alle syntes, at han var fantastisk.” Replikken falder et stykke inde i Rachel Rösts nye roman om kvinden Gry Wilson. Ordene giver et koncist indtryk af hovedpersonens turbulente barndom. Hendes familie opretholdt en pæn social facade, der dækkede over en modbydelig virkelighed: Hendes far mishandlede hendes mor fysisk og psykisk. Partnervolden antog tilnærmelsesvis karakter af tortur.

Romanen er fortalt i tyve små kapitler, der veksler mellem to spor. Først udfoldes et forløb af nutiden, det vil sige den nutidige fortællesituation, så en bid af fortiden i form af et flashback til en scene eller et kort forløb fra Grys barndom. Når man læser sig igennem værket, bliver man derfor vidne til en trinvis udfoldelse af to parallelle handlingsforløb, der spejler hinanden på perspektivrig vis. Det er fint og meget overbevisende fortalt. Den episke struktur er enkel og elegant udført.