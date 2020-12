Med Torben Brostrøms død har litteraturen mistet en af sine mest begavede stemmer

Torben Brostrøm var en uimodsigelig fortaler for et modernistisk litteratursyn, en uforlignelig formidler og en bevægende erindringskunstner. Nu er han død, 93 år

”En lykke at undslippe døden? Eller et held, en art tilfældighed? Selv har jeg opnået flere leveår end efterhånden mange af mine venner og nærtstående.”

Sådan står der et sted i Torben Brostrøms smukke, usentimentale og mildt resignerende erindringsbog ”Ved kanten”, der udkom i 2017. Og nu, tre år senere og efter 93 år på denne Jord, er tiden omsider løbet ud for en titan i det danske litteraturlandskab.

Brostrøm indledte dét, der på årenes afstand ligner en målrettet rejse ind i bøgernes verden, med en studentereksamen fra Aalborg Katedralskole. Det var i 1946, og syv år senere blev han kandidat i dansk og fransk fra Københavns Universitet. Derefter underviste han i 24 år på Ingrid Jespersens Skole og var fra 1979 og fremefter professor på Danmarks Lærerhøjskole.

Brostrøm var uhyre arbejdsom og virkede i flere genrer og på flere felter, men dét der vil stå tilbage, når støvet har lagt sig, er hans afgørende indsats for lyrikken og ikke mindst den lyriske modernisme. Han var, som vennen og litteraten Hans Hertel har formuleret det, ”modernismens ridder i læder og harnisk”, og for ham måtte digtningen, hvis den skulle have nogen relevans og prægnans, spejle den knuste verden med en knust syntaks.

Det litteratursyn forsøgte Brostrøm at fremme som redaktør på lyriktidsskriftet ”Hvedekorn” og i to antologier, ”Lytteposter i halvtredsernes danske lyrik” og ”Den ny poesi”, hvor de unge digtere, han fandt vigtige, blev præsenteret – heriblandt Ivan Malinovski, Klaus Rifbjerg, Per Højholt og Benny Andersen.

Med udgivelserne ”Versets løvemanke”, ”Modernismen før og nu” og monografien om vennen Klaus Rifbjerg, lagde han kun til og satte et dybt aftryk i tidens lyrikopfattelse. Ja, det er ikke for meget at sige, at Brostrøm er en af hovedårsagerne til, at modernismens æstetiske ideal kom til at stå så stærkt herhjemme. Og stadig gør det.

Hvor bøgerne og redaktørarbejdet var to fronter, var anmeldelserne for Information en tredje. Her kunne Brostrøm med sine lysende formidlingsevner nå læsere uden for de snævreste akademiske, intellektuelle og kunstneriske kredse. Og når han skrev, var det svært at læse hans ord som andet end sandheden. Der var noget uimodsigeligt over dem. Også i de tidlige tekster, hvor han gjorde op med ”klingklanglyrikken” eller havde en mening om ”knækprosaen” – et udtryk han opfandt og som blev hængende.

Brostrøm skrev i Information fra 1956 til 2017, og vi var mange årgange, der kom til at beundre hans sproglige præcision og kolossale viden i spalterne, hvor han også gerne forsøgte at gøre gamle digtere, han holdt af – Baggesen, Aarestrup, Ewald – til en form for præmature modernister.

Med tiden blev Brostrøm mere end en begavet pen, mere end en klog stemme. Han blev en institution, en autoritet, og en kritiker, det var en ære at blive anmeldt af. Som norske Jan Kjærstad skrev på Facebook:

”Nyheten om at den danske kritikeren og litteraten Torben Brostrøm er død, fyller meg med sorg. Å lese hans tekster om litteratur i avisen Information, gjennom flere tiår, var en dannelsesreise. Torben Brostrøm var noe så sjelden som en høflig kritiker. Det var en ære å bli anmeldt av ham. Måtte mange kritikere bli inspirert av hans evne til formidling. Han fikk bøker til å fly, spre seg.”

Men ligesom tiden ændrer sig, ændrede Brostrøm sig også. Fra en insisteren på en særlig litteraturs fremme over redaktørarbejdet på ”Den Store Danske Encyklopædi” og hen mod en mere åben humanisme, som ikke bare fandt vej ind i Information. I den bogpakkede lejlighed i Holbergsgade i København skrev han en stribe erindringsbøger, og i “Litterære bekendelser” kan man læse, at hans kamp for modernismen måske var en kende dogmatisk – “at der nok var tale om en slags troslære”.

I bøgerne er han mildere og måske også mere åbent stemt, og blandt de smukke bøger er ”Ved kanten” den smukkeste. Her rettes blikket ikke kun udad med den velkendte brug af citater fra litteraturhistorien, men også indad. Om med alderen at se verden i et nyt lys, mærke den tydeligere, værdsætte kærligheden, berøringen, gå i naturen og i byen i stedet for at rejse langt, om at finde genklang i kunsten og tænke over det uafvendelige.

Et sted skriver han: ”Døden er en grænseløs ulejlighed, ikke kun for den døende”. Så betænksom. Selv derude på kanten. Nu er han død, 93 år gammel, og han vil blive savnet på siderne, over litteraturhistorien og som en slags dannelsens monolit i en kultur, der hele tiden accelererer og skrider, og hvor dét Brostrøm stod for – omtanke, viden, redelighed, omhyggelighed – er under pres. Det er bare nogle af grundene til at begræde hans bortgang. Også selvom han fik så mange år til at gøre dét, han syntes at være sat i verden for at gøre. Nemlig at være det, hans navn består af: en bro og en strøm.