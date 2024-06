Medie: Åbningen af forhandlinger om Ukraine i EU er på vej

EU-Kommissionen vil anbefale, at der påbegyndes forhandlinger om optagelse af Ukraine i EU. Det skal ske denne måned, inden Ungarn i juli overtager formandskabet i ministerrådet.

Det siger tre unavngivne kilder med kendskab til sagen til den amerikanske avis The Financial Times.

Ukraines ansøgning om EU -medlemskab kom 28. februar 2022. Det var fire dage efter, at Rusland havde invaderet landet.

I juni 2022 fik Ukraine så status af EU-kandidatland. Også blandt andre Moldova har kandidatstatus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge The Financial Times presser kommissionen nu på for, at de formelle forhandlinger med Ukraine og Moldova påbegyndes i denne måned, fordi man ønsker at et positivt signal til begge lande.

Fredag vil kommissionen erklære, at Ukraine nu opfylder tidligere manglende kriterier, skriver avisen. Herunder blandt andet kriterier om antikorruptionsforanstaltninger og begrænsninger for politisk lobbyisme.

/ritzau/