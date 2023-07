Medie: Amerikanske diplomater ramt af kinesisk hackerangreb

Hackere, der sættes i forbindelse til styret i Kina, har hacket en e-mailkonto tilhørende USA's ambassadør i Kina, Nicholas Burns.

Det skriver avisen Wall Street Journal ifølge Reuters.

Det skal være sket i en operation, hvor hackerne frygtes at have fået adgang til hundredtusindvis af mails sendt til og fra den amerikanske centraladministration.

Også Daniel Kritenbrink, der er USA's viceudenrigsminister for Østasien og Stillehavsregionen, er blevet hacket.

Det omfattende angreb blev opdaget tidligere i juli af Microsoft, skriver Wall Street Journal. Avisen henviser til oplysninger fra kilder tæt på sagen.

USA's udenrigsministerium har afvist at give detaljer om hackerangrebet på de to diplomater.

Men ministeriet oplyser, at det er i gang med at efterforske sagen.

- Af sikkerhedsgrunde vil vi på nuværende tidspunkt ikke dele yderligere oplysninger om karakteren eller omfanget af denne cybersikkerhedsrelaterede hændelse, skriver det amerikanske udenrigsministerium.

Foruden Nicholas Burns og Daniel Kritenbrink skal USA's handelsminister, Gina Raimondo, også være blevet hacket.

Microsoft har ifølge Wall Street Journal tidligere i juli oplyst, at kinesiske hackere har misbrugt en digital nøgle og udnyttet fejl i nogle koder til at stjæle e-mails fra departementer i den amerikanske centraladministration.

Kinas ambassade i USA har ikke umiddelbart kommenteret oplysningerne i Wall Street Journal.

Men det kinesiske udenrigsministerium har kaldt påstanden om, at kinesiske hackere skulle have hacket amerikanske diplomater, for "desinformation".

