Medier: Biden har bedt Stoltenberg blive som Nato-chef

USA-præsident Joe Biden har bedt generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg om at tage en tørn mere som chef for forsvarsalliancen, erfarer de norske medier NRK og Dagens Næringsliv.

Dermed er statsminister Mette Frederiksen ude af billedet, hedder det.

NRK erfarer, at Biden under et møde med Stoltenberg tidligere på ugen gjorde det klart, at det ikke har været muligt at finde en kandidat som generalsekretær for Nato, som har bred støtte i alle medlemslande.

Stoltenbergs periode som Nato-chef vil officielt udløbe 30. september.

Stoltenberg har foreløbig ikke sagt ja til en forlængelse. Formentlig frem til næste forår.

Dagens Næringslivs kilder siger, at Mette Frederiksen fortsat er den mest sandsynlige efterfølger. Men i så fald ikke før til næste år.

Krigen i Ukraine og forhalingen af Sveriges medlemskab af Nato kan være gode grunde til at fastholde en mand som Stoltenberg med stor diplomatisk erfaring i Nato.

- De Nato-allierede har aldrig været mere samlede. Vi har begge arbejdet som ind i helvede for at sikre, at det var sådan. Og indtil nu er det gået godt, lød det fra Biden, da Stoltenberg tirsdag var på besøg i Det Hvide Hus i Washington.

Stoltenberg er blevet forlænget en gang tidligere som Nato-chef. Han blev udnævnt som generalsekretær i 2014.

Kilder bekræfter over Dagens Næringsliv, at Stoltenberg allerede i februar blev bedt af Biden om at fortsætte på posten.

Men ved den lejlighed fastholdt Stoltenberg, at han ville tilbage til Norge.

Ved deres seneste møde tirsdag insisterede Biden, at han lod sig forlænge.

Det er ikke meldt ud officielt, men kilderne siger til avisen, at det kan hurtigt ske.

En forlængelse skal bekræftes af Natos 31 medlemslande, når stats- og regeringscheferne samles til topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius, 11. og 12. juli.

- Hvis vi kan få ham til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning, blev Mette Frederiksen citeret af Berlingske Tidende for at sige torsdag på Folkemødet på Bornholm.

