Medie: Brostrøm stopper som direktør i Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, stopper på posten, når hans kontrakt udløber i efteråret.

Det erfarer det politiske netmedie Altinget.

Ifølge mediets oplysninger har han meddelt, at han ikke søger forlængelse, når kontrakten udløber.

Det fremgår ikke, hvor Altinget har oplysningen fra. Sundhedsstyrelsen eller Brostrøm selv har heller ikke bekræftet det.

Brostrøm blev for alvor et kendt navn i offentligheden, da han tonede frem på skærmen ved de mange pressemøder under coronapandemien.

