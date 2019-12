Medie: Cats-filmatisering har kurs mod kæmpe millionunderskud

Universal står til at få et underskud på 100 millioner dollar på udskældt filmatisering af musicalen "Cats".

Filmatiseringen af den populære musical "Cats" er ikke blevet vel modtaget af hverken anmeldere eller publikum.

Produktionsselskabet Universal står således til at få et underskud på 100 millioner dollar for filmen. Det svarer til 666 millioner danske kroner.

Det skriver det amerikanske brancheblad for underholdningsindustrien Variety.

Den udskældte film har globalt set solgt for 38 millioner dollar biografbilletter, siden filmen fik premiere før jul, som er højsæson for biografgængere.

"Cats" har kostet 100 millioner dollar at producere for Universal, som derudover har brugt 95 millioner dollar på global markedsføring af filmen. Det oplyser kilder i branchen til Variety.

Dermed har filmen ifølge mediet kurs mod et underskud på 100 millioner dollar.

Filmen har på mange måder fået en hård medfart efter premieren 20. december.

- Jeg har svært ved at komme i tanke om værre film, lød det eksempelvis fra Justin Chang, der er filmanmelder for Los Angeles Times.

- Det siger jeg uden overdrivelse og med en lille snert af beundring. Overordnet er "Cats" både en rædsel og en prøvelse i udholdenhed.

Universal har efter den negative modtagelse valgt at fjerne filmen fra selskabets liste over anbefalede film denne sæson på sin hjemmeside, skriver dpa.

Filmen er instrueret af den oscarvindende filminstruktør Tom Hooper.

Rollelisten er spækket med stjerner såsom Judi Dench, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Jason Derulo, Idris Elba, James Corden og Taylor Swift.

Filmatiseringen af Andrew Lloyd Webbers musical handler om en gruppe baggårdskatte, som ved en årlig begivenhed skal nå til enighed om, hvem der skal bestige "The Heaviside Layer" og komme tilbage med et ekstra liv.

Det er dog ikke kun gået skidt for filmatiseringen, som ifølge dpa har fået en enkelt anerkendelse, da en original sang, som Taylor Swift og Andrew Lloyd Webber står bag, blev nomineret til en Golden Globe.

/ritzau/