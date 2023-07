Medie: CIA ved besked om Ukraines sejrsplaner og våbenhvile

CIA-direktøren William Burns besøgte for nylig Ukraine, hvor han blev fremlagt planer for, hvordan Rusland skal besejres.

Det skriver avisen The Washington Post.

På mødet tidligere i juni skulle ukrainske embedsmænd have fortalt William Burns om strategien for at gentage de områder, Rusland har annekteret.

Samtidig skriver avisen, at planerne involverer at åbne forhandlinger med Rusland om en våbenhvile, inden året er omme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mediet CNN skriver også, at en amerikansk embedsmand oplyser, at William Burns for nylig rejste til Ukraine for at mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj.

Det har han gjort flere gange, siden krigens begyndelse i februar 2022.

Ifølge embedsmanden skete mødet før Wagner-gruppens oprør i sidste weekend.

Lørdag fortalte William Burns en privat forsamling i England om sin vurdering af mytteriet.

- Misstemningen med krigen vil fortsætte med at nedbryde det russiske lederskab, som er under en striks diæt bestående af statspropaganda og praktiseret undertrykkelse, lød det ifølge CNN.

- Misstemningen skaber en mulighed for os i CIA, som man kun får én gang i en generation. Det lader vi ikke gå til spilde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine har begyndt sin modoffensiv mod de russiske besættere og befriet flere landsbyer omkring frontlinjen.

Men "hovedbegivenheden" i modoffensiven, som Ukraine har omtalt det, har ikke endnu fundet sted.

- Når det sker, vil I alle se det. Alle vil se alting, sagde Oleksij Reznikov, der er Ukraines forsvarsminister, for nylig til mediet Financial Times.

Den ukrainske modoffensiv har ifølge det britiske forsvarsministerium indtil videre tilbageerobret omkring 300 kvadratkilometer fra Rusland. Det er det dobbelte af de officielle meldinger, der er kommet fra Ukraine.

/ritzau/