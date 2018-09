Medie: DR slår DR2 og DR K sammen i spareplan

DR vil slå tv-kanalerne DR2 og DR K sammen i public service-koncernens spareplan, skriver TV2.

DR2 og DR K bliver slået sammen til en tv-kanal som en del af DR's spareplan efter medieforliget.

Det skriver TV2 på sin hjemmeside.

Desuden er det angiveligt planen, at danskerne fremover kun skal kunne se tv-kanalerne DR3 og DR Ultra på nettet.

TV2 skriver samtidig, at DR forventes at offentliggøre en spareplan tirsdag. Den skal sikre, at man lever op til medieforliget og public service-kontrakten.

Medieforliget blev indgået i slutningen af juni mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Her aftalte partierne blandt andet, at DR skulle skære 20 procent i perioden fra 2019 til 2023. Det blev også bestemt, at to af de nuværende seks DR-kanaler skulle fjernes.

Ifølge fagbladet Journalisten ventes regeringen ligeledes at offentliggøre DR's public service-kontrakt for 2019-2023 tirsdag. Kontrakten lægger linjen for mediehusets programaktivitet.

Fagbladet skrev tidligere mandag, at DR begyndte at fyre flere chefer som følge af medieforliget.

/ritzau/