Medie: Ejere vil sælge den danske juicekæde Joe & the Juice

Det skriver Børsen på baggrund af unavngivne kilder.

Ifølge avisen er den amerikanske storbank Citi blevet bedt om at undersøge mulighederne for at sælge juicekæden.

Ifølge Finans skulle mere end halvdelen af pengene komme fra den saudiarabiske kapitalfond Veda Holding.

De resterende penge skulle komme fra nuværende investorer.

Men aftalen med Veda Holding blev aldrig til noget, selv om papirerne ifølge Børsen var blevet underskrevet.

Ifølge Børsen er hverken General Atlantic eller Valedo Partners klar til at investere yderligere i juicekæden. Derfor skal ny kapital komme fra en ny investor.

Ifølge avisens oplysninger er kapitalfondene klar til at sælge alle aktier for den rette pris.

Virksomheden blev stiftet i 2002 af den danske iværksætter Kaspar Basse.

