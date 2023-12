Medie: EU er på vej med plan B på 20 milliarder til Ukraine

EU arbejder på en plan B for at få finansiering til Ukraine, efter at Ungarn på topmødet tidligere i december ikke ville støtte et forslag om at give Ukraine 50 milliarder euro over fire år.

Det skriver Financial Times.

Den plan B, der arbejdes på, omfatter budgetstøtte på 20 milliarder euro. Det svarer til omtrent 149 milliarder kroner.

Det kan lade sig gøre ved, at EU-lande udsteder garantier, som gør det muligt for EU at låne op til 20 milliarder euro og sende til Ukraine i 2024. Det siger kilder med kendskab til planerne til avisen.

Det er omtrent den samme model som blev anvendt i 2020, da EU-Kommissionen tilbød billige lån til medlemslandene under coronapandemien.

Fordelen ved denne model er, at den ikke kræver et ja fra samtlige 27 medlemslande. Dermed er EU ikke afhængig af en godkendelse fra Ungarn og den ungarske premierminister, Viktor Orbán.

Kilder i EU siger til Financial Times, at man håber at kunne sende midler til Ukraine inden marts.

En talsmand for EU-Kommissionen afviser at kommentere sagen over for den britiske finansavis.

Den ungarske premierminister, Viktor Orbán, regnes for at være Putins nærmeste allierede i EU. Han har hyppigt være på kant med de øvrige lande 26 lande i Den Europæiske Union.

Senest fik han ved det nylige EU-topmøde i Bruxelles sat en stopper for yderligere økonomisk støtte til Ukraine.

Derudover blev han bedt om at gå uden for døren, så de øvrige 26 EU-lande kunne give grønt lys til optagelsesforhandlinger med Ukraine, uden at Orbán nedlagde veto.

