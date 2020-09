Medie: Lukket udvalg giver uro i Dansk Folkeparti

Det har ført til utilfredshed med ledelsen i Dansk Folkeparti, at ledende udvalg er lukket ned, skriver medie.

Det har skabt utilfredshed i Dansk Folkepartis bagland, at formand Kristian Thulesen Dahl har lukket partiets koordinationsudvalg.

Det fortæller flere kilder til avisen Danmark.

Ved at lukke udvalget, der har været et ledende organ i partiet, forsvandt partistifter Pia Kjærsgaard og medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod nemlig fra partiets ledelse.

- Det, der forbløffer mig, er, at det er partistifteren - selve partiets dna - der ikke længere sidder med ved bordet, og det undrer mig sgu noget, siger Jon Krongaard, viceborgmester i Haderslev i partiet, til avisen Danmark.

Artiklen er skrevet af avisens politiske redaktør Thomas Funding. Han skriver, at utilfredsheden "deles af ganske mange" i partiet. Han refererer til en række medlemmer, der ikke har villet citeres.

Formanden for Dansk Folkeparti i Varde, Frode Flyvbjerg, siger dog ved navns nævnelse til avisen, at man "ikke vil tolerere" situationen. Han føler, at partiledelsen "gør lige, hvad der passer dem".

Lukningen af udvalget kommer kort efter udgivelsen af bogen "Kong Kristian". Det er en biografi om Kristian Thulesen Dahl, der beskriver, hvordan næstformand Morten Messerschmidt i sommeren arbejdede på at kuppe formanden.

I bogen lød det, at Peter Kofod skulle være næstformand, og at Pia Kjærsgaard skulle have delt utilfredshed med formanden. Alle har afvist bogens påstand, der er baseret på anonyme kilder.

TV2 har mandag skrevet, at nedlæggelsen af udvalget er sket, da der i bogen er beskrevet ting fra udvalget, der kun kan være kommet frem, hvis nogen har lækket fra møder.

Kristian Thulesen Dahl har været udfordret, siden at Dansk Folkeparti ved valget i 2019 blev mere end halveret. Siden valget er partiet gået yderligere tilbage i meningsmålingerne. Ifølge ifølge Voxmeter står DF til under syv procent af stemmerne.

Et af kritikpunkterne over for ledelsen i partiet har været, at der ikke har været givet plads til nye talenter. Det noterer Knud Mathiesen, formand for DF i Aarhus, over for avisen Danmark i spørgsmålet om lukningen af koordinationsudvalget.

- Det, synes jeg, er træls. Pia Kjærsgaard har gjort rigtig meget for DF, og sådan en som Peter Kofod, der er ung og dynamisk, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at han er blevet sat fuldstændig udenfor indflydelse, siger han til avisen.

