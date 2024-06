Medie: Martin Brygmann vil stoppe DR-dokumentar

Den kendte entertainer og multiartist Martin Brygmann har trukket DR, public service-stationens generaldirektør, Maria Rørby Rønn, og produktionsselskabet Impact TV i retten.

Det fremgår af retslisten for Københavns Byret, hvor sagen behandles torsdag. Det fremgår også af retslisten, at sagen drejer sig om det, man tidligere har kaldt et fogedforbud.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Martin Brygmann have nedlagt forbud mod en kommende dokumentar.

Martin Brygmann har ikke nogen kommentarer, siger hans manager, Henriette Blix, som er til stede ved retten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både DR og Impact TV, der begge oplyser, at man ikke har nogen kommentarer til sagen, mens den pågår. Heller ikke til indholdet i dokumentaren.

Som borger eller virksomhed kan du anmode retten om at meddele et midlertidigt forbud eller et påbud mod en anden person eller virksomhed, som krænker dine rettigheder, skriver Danmarks Domstole.

Det betyder, at den anden person eller virksomhed foreløbig skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger. En midlertidig afgørelse om forbud eller påbud kan for eksempel handle om ulovlig brug af et patent eller om udgivelse af en bog, der indeholder fortrolige oplysninger.

Comedykvartetten blev siden til en trio under navnet Det Brune Punktum. De lavede flere satireshows og lagde æteren ned med hits som "Jeg vil i seng med de fleste", "Kom lad os gå" og "Vi skal ud i det blå".

Martin Brygmann har også lavet sin eget onemanshow, "De fleste ulykker sker med lemmet".

Han har lavet skuespil, musicals, musik og satire og været vært på en lang række programmer. Blandt andet det musikalske TV 2 Charlie-talkshow "En trekant, en sang", der indbragte ham Tvprisen som årets underholdningsvært i 2020. Det er bare et udpluk af hans repertoire.

