Medie: Saudi-Arabien skal være vært for møder om Ukraine

Saudi-Arabien skal være vært for møder i starten af næste måned blandt vestlige lande, Ukraine og vigtige udviklingslande, herunder Indien og Brasilien.

Det skriver Wall Street Journal.

Møderne kommer i forbindelse med, at Europa og USA ifølge den amerikanske avis er i gang med at samle en fælles og global opbakning til Ukraine i krigen mod Rusland.

Både fra russisk og ukrainsk side er der en voksende kamp om at vinde støtte fra store udviklingslande, hvoraf mange har været neutrale.

Europa og USA håber ifølge Wall Street Journal på, at møderne kan føre til international opbakning af Ukraines fredsbetingelser i forbindelse med krigen.

Ifølge unavngivne diplomater, der er involveret, vil mødet bringe højtstående embedsmænd fra op til 30 lande til byen Jeddah i Saudi-Arabien.

Rusland er ikke inviteret til møderne, skriver avisen.

Ukraine og embedsmænd fra vestlige lande håber, at bestræbelserne kan føre til en fredskonference senere på året, hvor globale ledere vil nå til enighed om en række fælles principper for at løse krigen.

I slutningen af juni var København vært for et møde af samme karakter.

På daværende tidspunkt lød det fra den ukrainskes præsident Volodymyr Zelenskyjs stabschef, Andrij Jermak, at Ukraine på mødet havde orienteret om præsidentens "fredsplan".

Ifølge stabschefen bestod deltagerne af nationale sikkerhedsrådgivere og politiske rådgivere fra blandt andet USA, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika.

Mediet Financial Times havde på baggrund af unavngivne kilder erfaret, at det var embedsmænd fra fremtrædende lande, der endnu ikke har fordømt Ruslands invasion, som ville deltage i mødet.

Det gjaldt blandt andet Indien og Sydafrika.

- Formålet med mødet var udveksling af synspunkter og en generel drøftelse af en mulig vej frem for en fredsproces, skrev Statsministeriet til Ritzau i juni.

Det er endnu uvist, hvilke lande der vil deltage i mødet i Saudi-Arabien den 5. og 6. august. Wall Street Journal skriver, at Storbritannien, Sydafrika, Polen og EU har bekræftet, at de vil deltage.

Ifølge avisen har vestlige diplomater sagt, at Saudi-Arabien skal være vært på grund af sine tætte forbindelser til Kina, der fortsat er i tæt dialog med Moskva.

