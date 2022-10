Medie: Socialdemokratisk læserbrev blev betalt af spiritusbranchen

Et lobbybureau skrev et læserbrev, som havde 13 sjællandske socialdemokrater som underskrivere.

13 sjællandske socialdemokrater stod som afsendere på et læserbrev i Politiken i december 2020, som argumenterede for en 18-års-grænse på salg af alkohol.

Men der stod ikke, at brevet var forfattet af lobbybureauet Advice for organisationen Drukfri Ungdom, som spiritusproducenterne er medlem af.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten at få oplyst præcist, hvad lobbybureauet Advice er blevet betalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Karin Friis Bach (R), som er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, og sidder i styregruppen for Drukfri Ungdom, bekræfter, at spiritusproducenterne har betalt det meste af Advices arbejde.

- Det er da rigtigt, at det primært er spiritusproducenterne, som har betalt for Advices arbejde. Jeg ved ikke hvor mange penge, der er tale om, siger hun til Jyllands-Posten.

Men avisen har spurgt organisationens 25 medlemmer, hvor mange penge, de har brugt. Langt de fleste svarer nul kroner.

Men brancheforeningen for spiritusproducenterne VSOD har betalt for Advices tre år lange arbejde, og enkeltmedlemmer har bidraget med ekstra oplyser de til Jyllands-Posten.

Drukfri Ungdoms medlemmer tæller blandt andet også Kræftens Bekæmpelse, som har betalt for produktionen af en kampagnevideo i forbindelse med projektet, og Børns Vilkår som har betalt 1000 kroner til en influencer.

Ifølge Jyllands-Posten skriver VSOD i deres formandsberetning fra organisationens generalforsamling i 2022, at det er et af de absolut vigtigste formål at begrænse afgifter på spiritus.

Derfor vil organisationen ifølge Jyllands-Posten hellere have politikere til at øge aldersgrænser end afgifter.

Jesper Olsen er formand for organisationen Transparency International Denmark. Han siger til Jyllands-Posten, at han mener, at det er problem, at spiritusproducenterne ikke står som afsendere.

/ritzau/