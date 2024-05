Medie spår dårlig modtagelse af dansk instruktørs film hos Donald Trump

Filmen "The Apprentice" af den dansk-iranske instruktør Ali Abbasis blev mandag aften modtaget med otte minutters stående bifald ved verdenspremieren i Cannes.

Det skriver underholdningsmediet Variety om spillefilmen, der handler om den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Variety beskriver filmen som "eksplosiv" og skriver, at mange elementer af "The Apprentice" ikke kommer til at falde i god jord hos ekspræsidenten.

Filmen skildrer Trumps unge dage i New York i 1980'erne og hans vej til magten gennem, hvad der beskrives som en "djævelsk pagt med den indflydelsesrige højrefløjsadvokat og politiske problemknuser Roy Cohn".

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved premieren blev Abbasis spurgt om, hvorfor han har lavet filmen. Til det svarede han, at der ikke er nogen pæn måde at håndtere, hvad han betegner som en opblomstring af fascisme.

- Det er på tide at gøre film relevante igen. Det er på tide at gøre film politiske igen, sagde han ifølge en pressemeddelelse.

Mediet The Hollywood Reporter beskriver også flere "chokerende" scener i filmen, heriblandt Trumps angivelige voldtægt af sin første kone, Ivana Trump.

Ivana Trump har senere trukket anklagen tilbage, mens Donald Trump selv har afvist den.

The Hollywood Reporter skriver også, at der lød et gisp blandt flere i publikum under en scene, hvor Donald Trump får en fedtsugning.

Mediet Deadline skriver i sin anmeldelse, at filmen ikke just er flatterende for Trump, men at den heller ikke er et karaktermord.

Artiklen fortsætter under annoncen

I stedet, skriver Deadline, er målet med filmen af vise Trumps forhistorie - uanset hvilke meninger man har om ekspræsidenten i dag.

Abbasis står også bag filmene "Border" og "Holy Spider".

Med i "The Apprentice" spiller blandt andet den Emmy- og Golden Globe-nominerede amerikaner Sebastian Stan, Jeremy Strong, kendt fra Succession, og den Oscar- og Golden Globe-nominerede bulgarske skuespiller Maria Bakalova.

Flere danskere har også været med til at lave filmen, heriblandt Kasper Tuxen, filmens fotograf, samt klipperne Olivia Neergard-Holm og Oliver Bugge Coutté. Martin Dirkov er også en af komponisterne på filmen.

/ritzau/